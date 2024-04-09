В Ставрополе выступили Денис Мацуев и Елисей Мысин

В Ставрополе открылся музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». На открытии выступили пианисты Денис Мацуев и 13-летний ставрополец Елисей Мысин.

Ставрополь принимает фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Первый концерт этого уникального мероприятия открылся совместным выступлением пианиста Дениса Мацуева и молодых музыкантов. Особое внимание зрителей привлек 13-летний ставрополец Елисей Мысин, который стал настоящей звездой прошлого года.

«Название фестиваля очень четко отображает то, что происходит на сцене, диалог разных поколений. Несмотря на возраст участников, каждый из них уже является большим артистом, представляет нашу выдающуюся исполнительскую русскую школу. Гала-концерт сегодня и завтра – это россыпь талантов, лауреатов разных международных конкурсов»

– Денис Мацуев

Организаторы мероприятия отметили, что на фестивале «Диалог поколений» важнейшей целью является объединение опыта и мастерства признанных музыкальных гуру с молодыми, начинающими исполнителями.

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» в Ставрополе стал ярким событием для всех ценителей классической музыки и не только. Встреча талантов разных поколений, вдохновляющие выступления и атмосфера творчества наполнили сердца зрителей радостью и восторгом.