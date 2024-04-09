В Ингушетии пройдет военно-патриотический фестиваль "Защитники будущего"

В мае около 200 активистов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов соберутся на военно-патриотический фестиваль "Защитники будущего", который пройдет на базе отдыха в ингушских Мужичах и будет посвящен 79-летию Победы.

Порядка 200 активистов из северокавказских регионов съедутся в предгорный район Ингушетии на военно-патриотический спортивный фестиваль, написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В мае на базе отдыха в сельском поселении Мужичи проведем военно-патриотический спортивный фестиваль "Защитники будущего", посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне"

- Махмуд-Али Калиматов

На него приедут 200 человек из регионов СКФО и ЮФО, их обучат базовым знаниям военной службы: строевой шаг, разборка-сборка автомата и другие военные премудрости, и, конечно же, они увидят горную Ингушетию, - написал глава региона.

Фестиваль важен для сохранения национальной памяти о героических подвигах предков, к тому же он поможет укрепить духовные и патриотические ценности молодежи, которые особенно важны сегодня, добавил Махмуд-Али Калиматов.