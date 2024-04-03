Ставрополье откажется от фейерверков на День Победы

Власти Ставропольского края призвали не устраивать в День Победы фейерверки. На параде почетные места будут определены ветеранам ВОВ и участникам СВО.

Ставропольский губернатор Владимир Владимиров призвал отказаться от фейерверков в День Побдеы, сообщает пресс-служба главы региона.

Организация празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсуждалась на заседании краевого оргкомитета. Владимиров заявил о необходимости задействовать правоохранителей для безопасности.

Он также поручил определить почетные места не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и участником СВО, а также членам их семей.

Помимо этого, дано указание привлечь к праздничным мероприятиям не менее трех тыс человек. Они примут участие в акциях, которые пройдут в регионе.