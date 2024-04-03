Вестник Кавказа

Все дома ветеранов ВОВ пообещали отремонтировать на Ставрополье до 2026 года

Все дома ветеранов ВОВ пообещали отремонтировать на Ставрополье до 2026 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава края поручил выполнить все работы в течение 2024-2025 годов. Ответственными назначены Минсоцзащиты и Минстрой региона.

Губернатор Ставропольского края дал поручение региональным Минсоцзащиты и Минстрою отремонтировать все дома проживающих в крае ветеранов Великой Отечественной войны.

Владимир Владимиров напомнил, что в следующем году будет отмечаться памятная дата – 80 лет Победы в ВОВ. В этой связи он указал на то, что все работы должны быть выполнение в течение ближайших полутора лет.

"Нужно оперативно просчитать финансирование этого проекта, запланировать в бюджете и начать работу, не откладывая. Уверен, земляки поддержат эту инициативу"

– глава региона

Помимо этого, он поставил перед ответственными лицами задачу решить вопрос с обеспечением жильем всех ветеранов, которая стоят на очереди, передает "Вести Ставрополье".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1845 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава РФ поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества

Глава РФ поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества

Меликов наградил столетнего ветерана Великой Отечественной войны

Меликов наградил столетнего ветерана Великой Отечественной войны

В Дагестане 95-летняя ветеран получила квартиру

В Дагестане 95-летняя ветеран получила квартиру

День Победы в Парке Горького

День Победы в Парке Горького

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы