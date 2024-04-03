Все дома ветеранов ВОВ пообещали отремонтировать на Ставрополье до 2026 года

Глава края поручил выполнить все работы в течение 2024-2025 годов. Ответственными назначены Минсоцзащиты и Минстрой региона.

Губернатор Ставропольского края дал поручение региональным Минсоцзащиты и Минстрою отремонтировать все дома проживающих в крае ветеранов Великой Отечественной войны.

Владимир Владимиров напомнил, что в следующем году будет отмечаться памятная дата – 80 лет Победы в ВОВ. В этой связи он указал на то, что все работы должны быть выполнение в течение ближайших полутора лет.

"Нужно оперативно просчитать финансирование этого проекта, запланировать в бюджете и начать работу, не откладывая. Уверен, земляки поддержат эту инициативу" – глава региона

Помимо этого, он поставил перед ответственными лицами задачу решить вопрос с обеспечением жильем всех ветеранов, которая стоят на очереди, передает "Вести Ставрополье".