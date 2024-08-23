Дзюдоист из КЧР выиграл золото первенства мира среди юниоров

Уроженец Карачаево-Черкесии Денис Батчаев одержал блестящую победу и завоевал золотую медаль Первенства мира по дзюдо среди юниоров. За победу боролись 499 спортсменов из 64 стран пяти континентов

Уроженец Карачаево-Черкесии Денис Батчаев, выступая в весовой категории плюс 100 кг, стал завоевал золото на Первенстве мира по дзюдо среди юниоров.

Это событие, состоявшееся в Душанбе с 2 по 5 октября, около пяти сотен участников из 64 стран, и Денис уверенно продемонстрировал свои выдающиеся способности, выиграв все пять поединков.

Денис Батчаев родился и вырос в горах Карачаево-Черкесии, регионе с богатой спортивной культурой и традициями. С юных лет его увлечение дзюдо брало начало в кружках и секциях, где он тренировался под руководством опытных тренеров. Интерес к этому виду единоборств появился у него благодаря местным звездам спорта, которые вдохновили молодое поколение.

На первых соревнованиях Денис показал не только спортивные навыки, но и умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Эти качества, в сочетании с усердной работой и настойчивостью, стали залогом его успеха.