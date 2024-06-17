Вестник Кавказа

Более 700 га леса восстановили в Северной Осетии за пять лет

Более 700 га леса восстановили в Северной Осетии за пять лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии за последние несколько лет восстановили значительную часть лесных ресурсов. Мероприятия по сохранению природы проходят в рамках национального проекта «Экология».

Более 700 га леса восстановлено за пять лет в Северной Осетии

«Лесовосстановление является важным направлением национального проекта «Экология». За пять лет в нашей республике успешно восстановлено более 700 га леса, что свидетельствует о значительных усилиях региона в борьбе с вырубкой и сохранении лесных ресурсов»

— министр природных ресурсов и экологии республики Вадим Базаев 

В октябре в очередной раз организуют акцию, посвященную сохранению лесного богатства республики. В частности, восстанавливать «зеленые легкие» будут во Владикавказе. Здесь высадят 200 дубов, а всего в республике до конца года высадят более 8 тысяч саженцев деревьев, передает ТАСС.

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