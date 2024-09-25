Вестник Кавказа

Пожар в гостинице унес жизнь человека в Дагестане

гостиница в Хасавюрте
© Фото: СУ СК России по Дагестану
В ночь с воскресенья на понедельник в гостинице в Хасавюрте вспыхнул пожар. На данный момент известно об одном погибшем.

В результате пожара, вспыхнувшего в гостинице в Хасавюрте, погиб один человек. Об этом сказано в Telegram-канале СУ СКР по Дагестану.

"По данным следствия, 29 сентября… в ночное время, предположительно из-за неисправности электропроводки, в гостинице "Киев" в Хасавюрте произошло возгорание, в результате которого на месте от полученных ожогов скончался один из постояльцев"

– региональное управление СКР

Известно также об одном пострадавшим. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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