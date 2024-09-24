Вестник Кавказа

Гостиница «Киев» горела в Хасавюрте

Гостиница «Киев» горела в Хасавюрте
© Фото: телеграм-канал МЧС России
В Хасавюрте горела гостиница «Киев». Спасатели полностью ликвидировали возгорание. Пожар вспыхнул в ночь на 30 сентября.

Этой ночью в дагестанском Хасавюрте загорелась гостиница «Киев», возгорание потушили, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Как заявили в ведомстве, пожар вспыхнул в ночь на 30 сентября. В ликвидации огня принимали участие 42 спасателя и 11 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что возгорание произошло на мансардном этаже гостиницы, площадь составила 625 кв м. Гостиница расположена на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1285 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пыльная буря накроет регионы в центре России - синоптики

Пыльная буря накроет регионы в центре России - синоптики

Ингушетию, Дагестан и Чечню предупредили об ураганном ветре

Ингушетию, Дагестан и Чечню предупредили об ураганном ветре

Сосновый бор благоустроят в Дербенте

Сосновый бор благоустроят в Дербенте

ДТП на трассе &quot;Кавказ&quot; в Дагестане закончилось со смертельным исходом

ДТП на трассе "Кавказ" в Дагестане закончилось со смертельным исходом

Полиция задержала владельца АЗС в Дагестане

Полиция задержала владельца АЗС в Дагестане

Ставрополье готово помочь Дагестану после взрыва на автозаправке

Ставрополье готово помочь Дагестану после взрыва на автозаправке

Число погибших на АЗС в Дагестане возросло до 13

Число погибших на АЗС в Дагестане возросло до 13

Взрыв на АЗС в Дагестане унес 12 жизней - Минздрав

Взрыв на АЗС в Дагестане унес 12 жизней - Минздрав

Ботлихский район обрел популярность среди туристов

Ботлихский район обрел популярность среди туристов

&quot;Год семьи&quot; отпраздновали в Хунзахе

"Год семьи" отпраздновали в Хунзахе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы