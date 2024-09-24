Гостиница «Киев» горела в Хасавюрте

В Хасавюрте горела гостиница «Киев». Спасатели полностью ликвидировали возгорание. Пожар вспыхнул в ночь на 30 сентября.

Этой ночью в дагестанском Хасавюрте загорелась гостиница «Киев», возгорание потушили, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Как заявили в ведомстве, пожар вспыхнул в ночь на 30 сентября. В ликвидации огня принимали участие 42 спасателя и 11 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что возгорание произошло на мансардном этаже гостиницы, площадь составила 625 кв м. Гостиница расположена на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.