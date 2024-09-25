Поджог стал причиной пожара в кисловодском парке

Накануне в парке Кисловодска произошел пожар. Спустя сутки сотрудники МЧС выяснили, что причиной стал поджог. Виновников будут искать правоохранительные органы.
Сотрудники МЧС выяснили причину пожара в нацпарке Кисловодска. Оказалось, что ей стал поджог. В ведомстве установили 2 очага возгорания.
Сейчас эту информацию передали правоохранительным органам, чтобы те нашли виновника происшествия.
Напомним, что пожар в национальном парке «Кисловодский» произошел накануне. Пламя стало распространяться по сухой траве. В момент возгорания размер пожара достиг 1 га.