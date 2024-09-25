Вестник Кавказа

Поджог стал причиной пожара в кисловодском парке

Поджог стал причиной пожара в кисловодском парке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне в парке Кисловодска произошел пожар. Спустя сутки сотрудники МЧС выяснили, что причиной стал поджог. Виновников будут искать правоохранительные органы.

Сотрудники МЧС выяснили причину пожара в нацпарке Кисловодска. Оказалось, что ей стал поджог. В ведомстве установили 2 очага возгорания.

Сейчас эту информацию передали правоохранительным органам, чтобы те нашли виновника происшествия.

Напомним, что пожар в национальном парке «Кисловодский» произошел накануне. Пламя стало распространяться по сухой траве. В момент возгорания размер пожара достиг 1 га.

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