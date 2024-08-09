Вестник Кавказа

ЦИК Азербайджана будет наблюдать за референдумом в Казахстане

ЦИК Азербайджана будет наблюдать за референдумом в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстан приедет делегация ЦИК Азербайджана. Она будет наблюдать за ходом референдума по вопросу АЭС, который пройдет 6 октября.

В Казахстан отправилась азербайджанская делегация во главе с председателем Центризбиркома Мазахиром Панаховым, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что делегация будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС, который состоится в Казахстане 6 октября.

Помимо этого, делегация проведет переговоры с председателем казахстанского ЦИК Нурланом Абдировым и другими официальными лицами и организациями.

Стоит отметить, что в Казахстан, помимо представителей ЦИК Азербайджана, приедут делегации из стран СНГ и ОТГ. Они будут вести наблюдение как в Астане, так и в других регионах.

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