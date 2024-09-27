Вестник Кавказа

Медсестру подозревают в хищении 8,5 млн рублей из больницы в Кабардино-Балкарии

Медсестру подозревают в хищении 8,5 млн рублей из больницы в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР завели дело на бывшую работницу одной из местных больниц. Она подозревается в хищении миллионов рублей.

В Кабардино-Балкарии расследуют уголовное дело по факту хищения 8,5 млн рублей из больницы. Об этом сказано в заявлении регионального МВД.

Фигуранткой дела стала женщина, работавшая в этой больнице старшей медсестрой в течение нескольких лет.

Установлено, что в 2021, 2022 и 2023 годах она указывала в учетных документах ложные сведения и получала под отчет лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако медикаменты до граждан не доходили, медсестра похищала их и передавала своим знакомым.

Сумма ущерба превысила 8,5 млн рублей. Расследование продолжается.

 

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