Военнослужащий погиб на юго-востоке Грузии

В Грузии погиб солдат-срочник. Трагедия случилась в городе Марнеули, ее детали на данный момент неизвестны.
В городе Марнеули, расположенном в регионе Квемо Картли, погиб военнослужащий. Об этом сказано в заявлении, распространенном 25 декабря Минобороны Грузии.
В ведомстве выразили соболезнования близким погибшего.
"Министерство обороны выражает сожаление в связи с гибелью военнослужащего-срочника Зиадина Аразовича Мамедова, и выражает соболезнования семье погибшего"
– пресс-служба министерства
Начато расследование.
По данным СМИ, причиной смерти молодого человека могло стать неосторожное обращение с оружием.