Вестник Кавказа

Военнослужащий погиб на юго-востоке Грузии

Машина скорой помощи в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии погиб солдат-срочник. Трагедия случилась в городе Марнеули, ее детали на данный момент неизвестны.

В городе Марнеули, расположенном в регионе Квемо Картли, погиб военнослужащий. Об этом сказано в заявлении, распространенном 25 декабря Минобороны Грузии.

В ведомстве выразили соболезнования близким погибшего.

"Министерство обороны выражает сожаление в связи с гибелью военнослужащего-срочника Зиадина Аразовича Мамедова, и выражает соболезнования семье погибшего"

– пресс-служба министерства

Начато расследование.

По данным СМИ, причиной смерти молодого человека могло стать неосторожное обращение с оружием.

 

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