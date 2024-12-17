Вестник Кавказа

Подросток получил от сверстника ножевое ранение в сердце в Тбилиси

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В грузинской столице несовершеннолетний напал с ножом на подростка. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

В Тбилиси подросток ранил 16-летнего мальчика ножом в сердце. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

Пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время он находится в больнице.

Согласно предварительной информации, 16-летний подросток и его брат шли по улице в районе Надзаладеви. В какой-то момент на них напали неизвестные. Установлено, что почти все нападавшие были в масках.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Нападавшего уже задержали.

Мама раненого рассказала, что ее сын и 14-летний подозреваемый ранее учились в одной школе. Периодически между ними происходили словесные перепалки.

Женщина также поведала, что после того, как подозреваемый перешел в другую школу, он несколько раз подкарауливал ее сына.

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