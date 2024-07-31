Вестник Кавказа

Главврача стоматологии заподозрили во взятке в КБР

Главврача стоматологии заподозрили во взятке в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главный врач стоматологической поликлиники брал взятки у подчиненного, выяснили следователи в Кабардино-Балкарии. В обмен на ежемесячные незаконные выплаты руководитель оказывал ему покровительство.

Уголовное дело по факту коррупции в медицинской сфере открыто в Кабардино-Балкарии, рассказали в региональном Следкоме.

Следствие установило, что точкой отсчета преступления стал февраль 2019 года. Подозреваемый, главврач стоматологической поликлиники, велел заведующему отделением каждый месяц платить ему 25 тыс рублей. Такую регулярное взятку он требовал, обещая взамен покровительствовать завотделением в его работе.

Фактически жертва находилась в служебной зависимости от начальника. Кроме того, мужчина боялся, что в случае отказа главврач уволит его. В итоге на протяжении почти пяти лет завотделением выплатил главврачу особо крупную сумму – 1,5 млн рублей.

Дело будет расследоваться по статье 290 Уголовного кодекса.

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