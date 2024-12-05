Пятигорский депутат ухитрился приватизировать санаторий

Депутат из курортного Пятигорска убедил Совет директоров возглавляемого им санатория в нерентабельности и купил его на имя жены за сумму, втрое меньше его реальной стоимости, теперь его ждет суд.

В отношении депутата из курортного Пятигорска, а в недалеком прошлом директора санатория "Жемчужина Кавказа", возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сообщила пресс-служба краевого СУ СК России.

В 2018 году, возглавляя пятигорскую здравницу, ее директор провел ложную оценку десяти объектов, стоимость которых вместо 31 млн рублей оценили в 10 млн, выяснило следствие, передает "АиФ-Ставрополье".

Буквально через год, в 2019-м, теперь уже экс-руководитель убедил Совет директоров санатория в том, что курорт нерентабельный, и при посредничестве аффилированной фирмы купил его на имя своей жены.

На этом предприимчивый теперь уже депутат не остановился и вернул здравницу себе с помощью договора дарения от супруги.

В итоге санаторий понес ущерб более чем в 20 млн рублей, полагают следователи.

Теперь депутата ждет суд по уголовному делу о мошенничестве, а пока решается вопрос об избрании ему меры пресечения.