Вестник Кавказа

Зажечь фейерверк в банке вынудили мошенники жительницу Ставрополья

Зажечь фейерверк в банке вынудили мошенники жительницу Ставрополья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обманутая мошенниками женщина запустила фейерверк прямо внутри помещения отделения банка в Невинномысске. По ее словам, преступники убедили ее, что таким образом она даст знак полицейским прийти к ней на помощь.

Жительница Невинномысска попалась на удочку мошенников и, поддавшись на их уговоры, запустила салют в отделении банка ВТБ, рассказал глава города Михаил Миненков.

По его словам, все случилось сегодня утром, незадолго до полудня. Неизвестная женщина зашла в банк и запустила там фейерверк. Ее задержали полицейские.

Позже задержанная рассказала, зачем она совершила такой поступок. Она сообщила, что сначала ей на мобильный телефон через мессенджер поступил телефонный звонок. Звонивший заявил, что счета, которые она ранее открывала в банке ВТБ, попали под блокировку, а лежавшие на них ее деньги оказались списаны.

Затем жертве позвонил еще один человек, якобы от правоохранителя. Лжеполицейский рассказал, что предыдущий ее собеседник был мошенником, и предложил помочь ей в разблокировке счетов. Для этого звонивший предложил необычный способ: купить салют и зажечь его внутри банка. Он пообещал, что правоохранительные органы приедут на звук фейерверка и окажут женщине помощь.

"Еще раз прошу проявлять бдительность в беседах с незнакомцами! Не поддаваться на уловки мошенников!"

– Миненков

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