Дагестан экспортирует в Саудовскую Аравию теплицы и виноградный сок

Около 50 тепличных комплексов, а также партию виноградного сока Дагестан отправит в Саудовскую Аравию. Теплицы позволяют контролировать климатические условия, что значительно увеличивает урожайность и качество продукции.

Дагестан отправит в Саудовскую Аравию 50 тепличных комплексов и партию виноградного сока. Данная инициатива может значительно укрепить экономику региона и разнообразить экспортные потоки страны.

В последние годы республика активно развивает свои сельскохозяйственные возможности, стремясь повысить качество и объем производства. Сельское хозяйство играет важную роль в экономике региона, так как большинство населения занято именно в этой сфере.

«Завершилась работа официальной бизнес-миссии делегатов из Королевства Саудовская Аравия в Дагестане. Как итог, визит делегации позволил заключить 4 соглашения о сотрудничества в нескольких отраслях – на поставку 50 тепличных комплексов каждый из которых площадью 3 тысячи квадратных метров. Другое соглашение подразумевает поставку дагестанских виноградных соков и экстрактов»

– директор Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслан Абаскулиев

Комплексы, которые будут экспортироваться в Саудовскую Аравию, представляют собой современные конструкции, обеспечивающие оптимальные условия для роста различных культур. В отличие от традиционного сельского хозяйства, теплицы позволяют контролировать климатические условия, что значительно увеличивает урожайность и качество продукции.

Использование комплексов в Дагестане увеличивает надежность и устойчивость к внутренним и внешним климатическим изменениям. Это особенно актуально для таких стран, как Саудовская Аравия, где высокие температуры могут значительно повлиять на сельскохозяйственное производство. В Дагестане агрономические исследования показывают, что оптимизация климатических условий в теплицах позволяет увеличивать урожайность на 30% и более по сравнению с открытым земледелием.

Экспорт теплиц также открывает новые возможности для местных производителей. Это позволяет создать дополнительные рабочие места, улучшить инфраструктуру и повысить уровень жизни местного населения. Процесс производства теплиц предполагает привлечение высококвалифицированных специалистов, что также вносит вклад в развитие местной экономики.