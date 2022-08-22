Инвестор из Азербайджана масштабно вложится в теплицы на Ставрополье

К 2024 году в Ставрополье появится передовой тепличный комплекс «Восточный». Финансирование обеспечит азербайджанский инвестор – вложения исчисляются миллиардами рублей.

До конца 2024 года в Ставропольском крае планируется запустить крупный тепличный агрокомплекс «Восточный» - предприятие, оснащенное новейшим оборудованием и технологиями. Инвестор из Азербайджана планирует вложить в строительство и развитие тепличного комплекса несколько миллиардов рублей.

«Объем инвестиций по строительству агрокомплекса „Восточный“ в Левокумском округе превышает 5 миллиарда 660 миллионов рублей. Проект находится в стадии реализации, в том числе инвестором уже приобретено необходимое оборудование. Сдача в эксплуатацию запланирована до конца 2024 года»

– глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

Тепличный агрокомплекс «Восточный» будет специализироваться на выращивании помидоров и огурцов. Благодаря современным методам выращивания и контролю за процессом производства, ожидается получение высококачественной и экологически чистой продукции.

Полюбин подчеркнул, что агрокомплекс станет не только крупным предприятием современного сельского хозяйства, но и важным источником рабочих мест и качественной продукции.