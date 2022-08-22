Вестник Кавказа

Инвестор из Азербайджана масштабно вложится в теплицы на Ставрополье

Инвестор из Азербайджана масштабно вложится в теплицы на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К 2024 году в Ставрополье появится передовой тепличный комплекс «Восточный». Финансирование обеспечит азербайджанский инвестор – вложения исчисляются миллиардами рублей.

До конца 2024 года в Ставропольском крае планируется запустить крупный тепличный агрокомплекс «Восточный» - предприятие, оснащенное новейшим оборудованием и технологиями. Инвестор из Азербайджана планирует вложить в строительство и развитие тепличного комплекса несколько миллиардов рублей.

«Объем инвестиций по строительству агрокомплекса „Восточный“ в Левокумском округе превышает 5 миллиарда 660 миллионов рублей. Проект находится в стадии реализации, в том числе инвестором уже приобретено необходимое оборудование. Сдача в эксплуатацию запланирована до конца 2024 года»

– глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

Тепличный агрокомплекс «Восточный» будет специализироваться на выращивании помидоров и огурцов. Благодаря современным методам выращивания и контролю за процессом производства, ожидается получение высококачественной и экологически чистой продукции.

Полюбин подчеркнул, что агрокомплекс станет не только крупным предприятием современного сельского хозяйства, но и важным источником рабочих мест и качественной продукции.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1650 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Пятигорске Масленицу отметят на открытии парка Водник

В Пятигорске Масленицу отметят на открытии парка Водник

На Ставрополье вернутся зимние морозы

На Ставрополье вернутся зимние морозы

Банду оружейников рассекретили на Ставрополье

Банду оружейников рассекретили на Ставрополье

Северный Кавказ отметился высокой кредитной дисциплиной

Северный Кавказ отметился высокой кредитной дисциплиной

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы