Вестник Кавказа

Хозяйка обвиняет в обрушении своего дома хокимият Ташкента

Остатки дома в Алмазарском районе Ташкента
© Фото: Telegram-канал Ирины Матвиенко
В Алмазарском районе Ташкента рухнул частный жилой дом, в происшествии его хозяйка винит исполнительные власти узбекской столицы, затеявшие ремонт неподалеку от ее жилья.

Хозяйка частного дома в Алмазарском районе Ташкента осталась без единственного жилья – ее жилой дом рухнул после начала ремонтных работ, которые проводили неподалеку по поручению хокимията.

"Это был большой старый дом, однажды от работ, которые проводили рядом в махалле, в его стенах появились трещины. Недавно на этой улице снова начали ремонтные работы (по словам Наргизы, их проводил хокимият). Члены семьи предупредили о том, что дом старый. Им сказали не беспокоиться, все будет нормально"

- журналистка и фемактивистка Ирина Матвиенко

В итоге нерадивого ремонта часть дома рухнула, оставив после себя груду камней и палок и похоронив под собой весь скарб семьи из семи человек.

Сейчас вдова, хозяйка развалившегося жилья, осталась без работы, а трое ее детей не могут ходить в школу. Все ее родственники - свекор, свекровь и деверь – переехали в гостиницу, передает Podrobno.uz.

Хозяйка бывшего дома пожаловалась в прокуратуру – ее заявку приняли, но предупредили, что ее рассмотерние займет как минимум месяц: впрочем, в Агентстве социальной защиты ее предупредили, что со столичным хокимиятом лучше не связываться.

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