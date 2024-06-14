Вестник Кавказа

"День тишины" наступил в Казахстане

Резиденция президента Республики Казахстан
© Фото: Игорь Лепёхин
В Казахстане наступил "день тишины" перед днем голосования по вопросу строительства АЭС. Для голосования откроются свыше 10,3 тыс участков.

"День тишины" перед референдумом о строительства атомной электростанции наступил в Казахстане. В этот день запрещена любая агитация.

Референдум по вопросу возведения АЭС состоится завтра, 6 октября. Указ об этом в сентябре подписал казахстанский президент Касымм-Жомарт Токаев.

Стоит отметить, что в Казахстане право голоса имеют свыше 12,2 млн человек. Дискуссии об АЭС в стране ведутся уже несколько лет. Слушания по этому вопросу проводились неоднократно.

Часть населения, а также работники атомной отрасли поддерживают появление станции в Казахстане. Против выступают экоактивисты, общественные деятели и некоторые жители страны.

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