Вестник Кавказа

Хозяина нелицензированной АЭС в Дагестане осудили

Хозяина нелицензированной АЭС в Дагестане осудили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане осудили владельца нелицензированной АЗС. Его приговорили к исправительным работам. Он нарушил требования безопасности.

В Дагестане вынесли приговор хозяину, который продавал углеводородный газ, не имея лицензии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Казбековский районный суд осудил предпринимателя по части 1 статьи 238 УК РФ и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Известно, что с сентября 2023 по март 2024 года мужчина нарушил требования промышленной и пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое наказание.

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