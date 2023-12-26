Вестник Кавказа

Зааминские горы в Узбекистане могут стать объектом наследия ЮНЕСКО

Зааминские горы в Узбекистане могут стать объектом наследия ЮНЕСКО
© Фото: Visola Tangirova, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Список объектов природного наследия ЮНЕСКО может пополнится горным массивом Заамин в Узбекистане. Соответствующая заявка направлена Узбекистаном.

Уникальные зеленые Зааминские горы могут войти в список объектов природного наследия ЮНЕСКО.

Министерство экологии Узбекистана сделало первый шаг, в Национальную комиссию ЮНЕСКО направлен номинационный файл по горам Заамина. Зааминские горы - первый национальный объект Узбекистана, номинированный в список ЮНЕСКО.

Горы находятся неподалеку от города Джизак. Они покрыты хвойными лесами, что влияет на климат региона и делает Заамин природной лечебницей. Здесь же расположен Зааминский заповедник, сохраняющий нетронутой природу этой уникальной местности.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
890 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Какие новые виды туризма появятся в Узбекистане?

Какие новые виды туризма появятся в Узбекистане?

В Намангане раскопали древнюю постройку с умывальниками и подогревом полов

В Намангане раскопали древнюю постройку с умывальниками и подогревом полов

Пансионаты Иссык-Куля на полвека передали узбекским инвесторам

Пансионаты Иссык-Куля на полвека передали узбекским инвесторам

Рост товарооборота Азербайджана и Узбекистана отметили в Баку

Рост товарооборота Азербайджана и Узбекистана отметили в Баку

Производство сахара в Узбекистане наладит Египет

Производство сахара в Узбекистане наладит Египет

О туристических поездах с Узбекистаном рассказали в &quot;РЖД Тур&quot;

О туристических поездах с Узбекистаном рассказали в "РЖД Тур"

Университет горел в Ташкенте

Университет горел в Ташкенте

РЖД готовит туристические поезда в Узбекистан, Монголию и Китай

РЖД готовит туристические поезда в Узбекистан, Монголию и Китай

Узбекистан готов поставлять малину и ежевику в Россию

Узбекистан готов поставлять малину и ежевику в Россию

Как путешествовать по Узбекистану на поездах в 2024 году: как купить билет, цены и маршруты

Как путешествовать по Узбекистану на поездах в 2024 году: как купить билет, цены и маршруты

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы