Зааминские горы в Узбекистане могут стать объектом наследия ЮНЕСКО

Список объектов природного наследия ЮНЕСКО может пополнится горным массивом Заамин в Узбекистане. Соответствующая заявка направлена Узбекистаном.
Уникальные зеленые Зааминские горы могут войти в список объектов природного наследия ЮНЕСКО.
Министерство экологии Узбекистана сделало первый шаг, в Национальную комиссию ЮНЕСКО направлен номинационный файл по горам Заамина. Зааминские горы - первый национальный объект Узбекистана, номинированный в список ЮНЕСКО.
Горы находятся неподалеку от города Джизак. Они покрыты хвойными лесами, что влияет на климат региона и делает Заамин природной лечебницей. Здесь же расположен Зааминский заповедник, сохраняющий нетронутой природу этой уникальной местности.