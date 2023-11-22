Пять новых объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые нужно посмотреть

Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, охватывающий города, страны и природные территории по всему миру, продолжает расти. Несмотря на регулярное добавление новых локаций, многие знают только об исторических памятниках, ставших популярными у туристов. В этом материале собрано пять объектов, которые многим лишь предстоит увидеть .

Древний город Гордион, Турция

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Древний город Гордион был столицей давно исчезнувшего независимого королевства Фригия времен железного века. Археологический объект включает в себя Цитадель-Курган, Нижний город, Внешний город и укрепления, а также многочисленные курганы. Одной из главных причин, по которой это место имеет такое культурное значение, является огромное разнообразие останков, найденных в многоуровневом городе. Обнаруженные там археологические находки проливают свет на уникальную фригийскую культуру и экономику этого королевства.

Культурный ландшафт народа Хыналыг и маршрут перегона скота "Кёч-Йолу", Азербайджан

Площадь объекта составляет около 45 тысяч гектаров. К нему относится село Хыналыг, расположенное высоко в горах, а также окружающие село пастбища, сельскохозяйственные террасы и сезонный маршрут отгонного животноводства Кёч-Йолу. Что касается самого села Хыналыг, то это родина полукочевого народа по хыналыг. Сезонная миграция между пастбищами определила жизнь и культуру этого народа, сохранившего древнейший способ вертикального отгонного животноводства на большие расстояния.

Астрономические обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета, Россия

Этот объект можно разделить на несколько частей. Одна из них находится в столице Татарстана, а другая – западнее Казани, в ее пригороде. На территории обсерваторий находится 12 действующих телескопов, а также уникальная техника, изготовленная в Германии в XIX веке, например, единственный в мире действующий гелиометр. Это устройство изначально использовалось для измерения диаметра Солнца.

Объект считается уникальным примером сочетания садово-парковой архитектуры и инструментов астрономических исследований.

Сама Казанская обсерватория появилась в 1830-х годах. К пригородной обсерватории относится здание, откуда ведется наблюдение за небесными телами, а также жилые дома.

Оленные камни и памятники бронзового века, Монголия

Оленные камни в основном находятся в районе Хангайского хребта в Монголии. Их использовали для различных обрядов. Высота таких камней около 4 метров. Они устанавливались на больших курганах как по одному, так и группами. Камни покрыты изображениями оленей и считаются самыми важными артефактами, свидетельствующими о культуре кочевников времен бронзового века.

Персидский караван-сарай, Иран

Караван-сараи были гарантом безопасности для путников, поэтому их расположение, как правило, зависело от географических условий. Караван-сараи, включенные в список ЮНЕСКО, составляют лишь малый процент от всех караван-сараев, которые были построены на территории современного Ирана. Эти сооружения считаются ценными образцами архитектурных стилей караван-сараев Ирана, которые строились на территории страны на разных исторических этапах.