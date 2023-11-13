Турция вошла в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

Турция стала членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Страна вошла в Комитет путем голосования на сессии в Париже. Турция будет иметь право голоса в процессе принятия решений.

Министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой сообщил, что его страна получила членство в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО на 2023-2027 годы.

Глава ведомства указал, что Турция вошла в Комитет путем голосования на сессии «24-й Генеральной ассамблеи государств-участников» в Париже.

Он подчеркнул, что в течение четырех лет Турция будет иметь право голоса в процессе принятия решения относительно кандидатов на занесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.