Чем заняться в Алматы и куда поехать: природа, музеи и отдых

Окруженный горами Тянь-Шаня город Алматы - удобная отправная точка для исследования Казахстана. И хотя страна известна широкими возможностями для активного отдыха на природе, также не стоит забывать о достопримечательностях бывшей столицы. В Алматы найдут себе занятие по душе любители искусства, вкусной еды и красивых видов.

Чем можно заняться в Алматы туристу?

Подняться на Кок-Тобе

Возвышающаяся над городом Кок-Тобе - это излюбленное место жителей и гостей города с видом на Алматы и заснеженные горы за ним. На самой высокой точке Алматы есть парк развлечений с колесом обозрения, лотки с ремесленными изделиями и другими сувенирами. Здесь можно сфотографироваться в национальных нарядах, послушать живую музыку и устроить пикник. Изюминка в том, что кроме автобуса на гору можно добраться на канатной дороге, проезд туда-обратно стоит 5 тысяч тенге (998 рублей), в одну сторону 3 тысячи тенге (600 рублей).

Взойти на склоны Чимбулака

Главный казахстанский горнолыжный курорт Чимбулак находится всего в 20 минутах езды от центра города. Зимой здесь можно кататься на лыжах по трассам общей протяженностью 25 км, которые обслуживают 10 подъемников. Взять напрокат как лыжи, так и необходимое снаряжение, можно уже на месте. Чимбулак - это также прекрасное место для отдыха в летние месяцы благодаря множеству пешеходных маршрутов, кафе и конным экскурсиям. Добраться сюда можно на автобусе через спортивный комплекс Медео, откуда до курорта возит подъемник или маршрутки с такси. В Медео также стоит остановиться, поскольку это самый высокогорный каток мира. Раньше это была "фабрика спортрекордов", где прошло множество знаменательных чемпионатов и было установлено более 200 рекордов. Этот каток открылся уже в начале ноября, а билеты стоят от 500 тенге, дети до 6 лет и пенсионеры посещают его бесплатно, есть и другие льготы. Рядом находится знаменитая Лестница здоровья в почти 900 ступенек, с верхней площадки которой открывается великолепный вид на горы.

Погулять в Панфиловском парке

В центре города находится Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев - самая популярная зеленая зона Алматы. В центре этого парка, основанного в XIX веке, стоит необычный Вознесенский собор - не только самый высокий православный храм мира, но и вторая самая высокая деревянная церковь после румынского монастыря в Сэпынце. В парке также можно увидеть военные памятники и вечный огонь в память о павших героях. Рядом стоит довольно вместительный музей народных музыкальных инструментов, билет туда стоит 500 тенге (100 рублей), а инструменты представлены не только казахские.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Продолжить музейную программу

Погрузиться в историю Казахстана можно в Центральном государственном музее, богатая экспозиция которого затрагивает все исторические периоды страны: от доисторических артефактов, каменных балбалов и золотых украшений до произведений изобразительного искусства. Билет в этот музей для взрослого стоит 500 тенге (100 рублей), для студентов - 300 тенге (60 рублей), для школьников - 200 тенге (40 рублей), а дошкольники могут посещать бесплатно. Если хочется изучить изобразительное искусство Казахстана подробнее, стоит сходить в Музей искусств Кастеева - крупнейшего музея такого рода в Казахстане. Кроме изобразительного искусства там можно увидеть произведения декоративно-прикладной тематики, а билет стоит тоже 500 тенге. Весной 2025 года в Алматы откроется после реконструкции центр современного искусства и культуры "Целинный".

Поторговаться на Зеленом рынке

В странах Центральной Азии посещение базара хотя бы один раз - это обязательная практика, а самым красивым в Алматы считается Зеленый рынок. Здесь большой выбор продуктов, особенно фруктов, специй, сухофруктов и орехов. Стоит взять на пробу местный сыр и яблоки, которыми особенно славится этот город Казахстана.

Попариться в банях Арасан

После дня, проведенного на катке или трассах Чимбулака можно посетить банный комплекс Арасан. Расположенный в центре города комплекс бань, саун и салонов сочетает в себе традиционные черты среднеазиатских бань с советским модерном. Есть как русская баня и финская сауна, так и турецкий хаммам. Цены начинаются от 3000 тенге в час, но есть пенсионные и детские тарифы.

Куда поехать в окрестностях Алматы?

Большое Алматинское озеро

Время в пути: 1 час

Одним из самых излюбленных мест для отдыха у жителей города - это Большое Алматинское озеро. Это живописное высокогорное озеро, расположенное в Иле-Алатауском национальном парке, находится примерно в 15 км к югу от центра города. Окруженное лесами и горами озеро славится своей кристальной бирюзовой водой, но купаться в нем запрещено. Озеро расположено на высоте около 2511 метров над уровнем моря, поэтому здесь насладиться альпийской атмосферой, не уезжая далеко от города. В окрестностях есть тропы для пеших прогулок, здесь популярное место для пикников, поэтому приезжать лучше не в выходные.

Петроглифы Тамгалы-Тас и Танбалы

Время в пути: 2-2,5 часа

На берегах реки Или в урочище Тамгалы-Тас сохранились петроглифы и буддийские надписи. Но самые древние петроглифы Казахстана - Танбалы - находятся немного дальше, в 170 км от города. Самые ранние из них относятся к бронзовому веку, поэтому это урочище находится под охраной ЮНЕСКО.

Озеро Иссык

Время в пути: 2,5 часа

Молочно-голубые воды озера Иссык, расположенные в 80 км от Алматы, окружены поросшими лесом горными вершинами. Вокруг высокогорного озера также есть пешеходные тропы и специально отведенные места для пикника. Чтобы увидеть озеро в наиболее красочном виде, стоит приезжать с мая по сентябрь.

Чарынский каньон

Время в пути: 3 часа

Чарынский каньон называют центральноазиатским Гранд-каньоном. Каньон тянется вдоль берегов реки Чарын десятки километров, а его скалы достигают до 300 метров высоты. Каньон отличается уникальными геологическими образованиями, особенно популярна "Долина замков". Кроме Чарынского стоит посетить хотя бы пару других каньонов, например, Черный и Лунный. Если ехать с экскурсией, то кроме каньонов в тот же день можно увидеть деревню Каинды и Кольсайские озера.