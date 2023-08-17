Заамин: как посетить старейший национальный парк Узбекистана

Зааминские горы могут включить в список объектов природного наследия ЮНЕСКО. Заминский национальный парк уступает по популярности Угам-Чаткальскому, но именно он был самым первым нацпарком Узбекистана. Расскажем, где находятся горы Заамина и Зааминский национальный парк, как туда добраться и что там посмотреть.

Где находится Зааминский национальный парк?

Зааминский национальный парк расположен в восточной части Узбекистана недалеко от Заамина в Джизакской области, вход в парк находится примерно в 25 км от города. Расстояние до Зааминского нацпарка от Ташкента превышает 220 км, от Самарканда - 170 км, а от Джизака - 70 км. Этот парк занимает обширную территорию, охватывающую горы Заамина - северо-западные отроги Туркестанского хребта - и можжевеловые леса. Эти места, расположенные не так далеко от границы с Таджикистаном, называют “Узбекской Швейцарией”. С территорией нацпарка соседствует Зааминский горно-арчовый заповедник.

Стоит ли ехать в Заамин?

Природа здесь великолепна: высокие горные хребты, прозрачные реки, чистый воздух и разнообразие флоры и фауны делают Зааминский нацпарк одним из самых привлекательных уголков восточного Узбекистана. На территории нацпарка произрастает более 1200 видов растений, включая редкие и эндемичные. Фауна здесь тоже разнообразная, встречаются даже краснокнижные животные и птицы.

Для любителей горных пейзажей и активного отдыха на природе Зааминский национальный парк будет идеальным местом для посещения: пешие походы, кемпинг, канатная дорога, посещение “стеклянного” моста, скалолазание, роупджампинг, прогулки на лошадях и воздушном шаре. Для туристов доступны экскурсии из Ташкента, Самарканда или других крупных городов, а также самостоятельное посещение с возможностью проживания в рекреационной части.

Когда ехать в Зааминский национальный парк?

Лучшее время для посещения Зааминского национального парка - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. Весной и осенью здесь умеренная погода, что идеально подходит для пеших прогулок и активного отдыха. Летние месяцы в Узбекистане обычно довольно жаркие, но некоторые туристические зоны нацпарка размещены довольно высоко. Зимой доступность наиболее высокорасположенных зон парка обычно ограничена из-за снега и гололеда. Независимо от времени поездки в Заамин, стоит взять с собой что-то теплое. Погода в Заамине меняется довольно часто, в один момент может быть тепло и солнечно, а в другой - ветрено и дождливо. Например, в середине апреля температура воздуха в Ташкенте может доходить до +28°C, а в горах - лишь до +6°C.

Как добраться до Зааминского национального парка?

Добраться до Зааминского национального парка можно несколькими способами: на автомобиле, общественным транспортом и в рамках экскурсионного тура.

Из Ташкента в парк ехать довольно долго, около 5 часов, из Самарканда немного поближе - примерно 3,5 часа, поэтому однодневная поездка будет довольно утомительной. Лучше рассмотреть вариант с размещением в санатории парка или одном из местных отелей, причем бронировать стоит заранее. Но остановиться можно также и в селе Заамин или городе Джизак, от них ехать на машине до входа в парк всего 30 минут или полтора часа соответственно.

Если ехать из Ташкента на общественном транспорте, а не на собственном или арендованном автомобиле, расстояние до Джизака лучше преодолеть на поезде (1,5 -2,5 часа). Дальше до Заамина можно доехать на рейсовом автобусе. В Заамине нет железнодорожного вокзала, но есть аэропорт, который открылся в сентябре. В будущем планируется увеличить число рейсов.

Либо за 3,5 часа можно доехать на автобусе из Ташкента сразу до Заамина: они отправляются каждый день в 16:00, стоимость проезда 47 тысяч сумов. От Ташкента до Джизака есть два автобусных рейса, включая ранний в 06:40 и в 11:20, раз в два дня еще есть рейс в 08:20. Проезд стоит 52 тысячи сумов,ехать 3 часа. Купить билет на автобус можно на официальном сайте. От Заамина до парка можно уже доехать на такси.

Из Самарканда до Джизака ежедневно отправляется 9-10 рейсовых автобусов, стоимость проезда 139 тысяч сумов, ехать 5,5 часов. Но от Самарканда до Джизака быстрее ехать на поезде - всего 1,5 часа.

Чем заняться в Зааминском национальном парке?

Лучшее занятие для любого национального парка - это, безусловно, пешая прогулка в окружении красивых видов. В парке есть множество размеченных маршрутов и туристических троп, проходящих через альпийские луга и горные перевалы. На территории парка в ущелье реки Урюкли-Сай растет 700-летнее ореховое дерево высотой 20 метров. В Заамине также можно посетить смотровые площадки, водопады, озера и песчаный каньон. На территории парка сохранились руины крепости Мук VII- VIII веков. Кроме того, если ехать в парк от Заамина, то по пути со смотровой площадки можно посмотреть на Зааминское водохранилище.

В Заамине можно прокатиться на канатной дороге. Стоимость поездки на канатке в Зааминском национальном парке: в выходные и праздники - 60 тысяч сум (450 рублей) для взрослых, 30 тысяч сум (225 рублей) для детей с 4 до 13 лет, а также пенсионеров, в будние дни цена снижается в два раза - 374 рубля и 187 рублей.

Еще одна популярная достопримечательность национального парка - подвесной мост. Посещение "моста счастья", как его называют, стоит 50 тысяч сумов (374 рубля). Этот мост открыли только в 2023 году, так что это относительно новый аттракцион. Его длина составляет 305 м и он расположен довольно высоко над каньоном (150 м). Мост достаточно широкий, чтобы можно было идти в обоих направлениях, но из-за ветра он немного качается. На другой стороне моста ничего нет, поэтому если хочется прыгнуть с моста с тарзанкой, стоит купить билет в кассе сразу же. Прыжок стоит 300 тысяч сумов (2242 рубля). Желающих прыгнуть с тарзанкой в выходные довольно много, поэтому, возможно, придется подождать своей очереди, но наблюдать за этим очень интересно. Около моста есть кафе.