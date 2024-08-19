Вестник Кавказа

Уникальная зона отдыха появится в Кабардинке

Центральная набережная в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Набережную в Кабардинке обновят к концу октября. Ее превратят в уникальную зону отдыха.

Кабардинка, небольшое село, расположенное вблизи Геленджика, становится все более привлекательным местом для отдыха благодаря стратегии обновления городской инфраструктуры, в особенности набережной. Строительные работы продолжаются, и окончание проекта планируется к концу октября текущего года.

«В районе пляжа «Оазис» создаем новую территорию площадью 3300 квадратных метров»

– мэр Геленджика Алексей Богодистов

Основной задачей обновления набережной является создание комфортного и современного пространства для отдыха. Это должно привлечь не только местных жителей, но и туристов, что положительно скажется на экономике региона.

Кабардинка уже сейчас имеет большой поток туристов, однако обновленная набережная сможет значительно увеличить этот поток. Создание уникальной зоны отдыха привлечет внимание как местных жителей, так и путешественников из других регионов и стран.

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