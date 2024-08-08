Вестник Кавказа

Новая набережная появилась в Геленджике

Новая набережная появилась в Геленджике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В селе Кабардинка в Геленджике на финальную стадию вышло строительство новой набережной. Для жителей и гостей курорта созданы 200 метров современной приморской набережной.

Курортная территория Геленджика преображается - построено порядка 200 м новой набережной в приморском селе Кабардинка.

«Выполнен монтаж оборудования под фонтаны, всего их будет четыре, полностью завершено озеленение новой территории, высажено более 20 пальм, установлены системы видеонаблюдения, освещения, размещены качели, скамейки, урны, завершается установка стеклянной балюстрады»

– глава курорта Алексей Богодистов

Прибрежный променад благоустраивается по проекту «Жилье и городская среда». Также в Геленджике ремонтируется пешеходная зона на Ленина, ее озеленят, оснастят современными источниками освещения, оборудуют новыми скамейками, переложат плитку.

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