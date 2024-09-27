Вестник Кавказа

Аксакал из КБР установил мировой рекорд на мотопараплане

Аксакал из КБР установил мировой рекорд на мотопараплане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вместе с двукратным чемпионом мира по мотопарапланерному спорту Игорем Потапкиным Аслан Габоев полетал на высоте около 2 тыс м над уровнем моря на парадроме "Флайчегем". Так был поставлен но мировой рекорд.

Житель Кабардино-Балкарии в 104 года, вместе с известным двукратным чемпионом мира по мотопарапланерному спорту установил мировой рекорд. Они поднялись на параплане на высоту около 2 тыс м над уровнем моря.

"Аслан Аслангериевич Габоев вместе с Игорем Потапкиным установили мировой рекорд. Его зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Они поднялись в небо на высоту больше 2 тыс. м. Сам полет планировали около 5 минут, но продлился он целых 20. Мы, организаторы, очень рады, что все прошло хорошо. Наш аксакал чувствует себя отлично и рад, что стал участником такого события"

 – один из организаторов мероприятия Анастасия Сидоренко

Перед тем как осуществить полет, Габоев прошел  множество подготовок и тренировок. Прежде всего, необходимо учитывать, что параплан может быть опасен, особенно для человека в пожилом возрасте. Однако с Игорем Потапкиным, опытным пилотом, Габоев чувствовал себя уверенно.

Важнейший аспект подготовки заключался в физическом состоянии Аслана. Несмотря на 104 года, его здоровье остается достаточно крепким, что позволяет ему принимать участие в активных видах спорта. Перед полетом он проходил медицинские обследования, чтобы убедиться в отсутствии серьезных противопоказаний.

Полет состоялся на парадроме "Флайчегем", который находится в живописном месте с идеальными условиями для парапланеризма. В день полета погода была ясной, что сделало его идеальным для установления рекорда. Аслан Габоев и Игорь Потапкин осуществили взлет, который позже стал частью истории.

В книге рекордов теперь возраст старшего спортсмена датируется 104 годами.

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