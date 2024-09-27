Вестник Кавказа

Первый в России стендап-отель появится в КЧР

Первый в России стендап-отель появится в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии в 2027 году будет открыт стендап-отель с залом для выступлений. Это будет первый отель такого формата в стране.

Через несколько лет в России начнет работать первый стендап-отель, открыть его решено на Северном Кавказе.

В КЧР на всесезонных горных курортах "Архыз" и "Домбай" в ближайшие годы планируется внедрение креативных элементов, новых форматов.

"Один из форматов, который мы запланировали, - это создание первого в России стендап-отеля в 2027 году. Отель будет с концертным залом, где можно будет на протяжении всего сезона выступать именитым артистам. Мы планируем создать кластер таких отелей"

– директор ООО "Альпака парк", сооснователь глэмпинга Moon Glamp Аслан Кагиев

Он уточнил, что считает необходимым расширять возможности досуга на горных курортах, гостям нужно предлагать интересные варианты, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Архыз" пройдут модернизацию и станет более привлекательным для туристов.

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