Участок дороги под Махачкалой перекроют из-за ремонта

Ремонт станет причиной перекрытия участка трассы «Кавказ» под Махачкалой. Минтранс Дагестана предоставил объездной маршрут.
Участок федеральной трассы «Кавказ» временно закроют около населенного пункта Коркмаскалы под Махачкалой. Ограничения намечены на 5 октября. Они начнут действовать с 8 утра и будут сняты в 5 вечера, рассказали в министерстве транспорта Дагестана.
«Ограничение движения связано с необходимостью проведения ремонтных работ на подходах к железнодорожному переезду»
- Минтранс Дагестана
Объехать перекрытый участок можно через село Тюбе.