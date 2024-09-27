Вестник Кавказа

Участок дороги под Махачкалой перекроют из-за ремонта

Трасса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ремонт станет причиной перекрытия участка трассы «Кавказ» под Махачкалой. Минтранс Дагестана предоставил объездной маршрут.

Участок федеральной трассы «Кавказ» временно закроют около населенного пункта Коркмаскалы под Махачкалой. Ограничения намечены на 5 октября. Они начнут действовать с 8 утра и будут сняты в 5 вечера, рассказали в министерстве транспорта Дагестана.

«Ограничение движения связано с необходимостью проведения ремонтных работ на подходах к железнодорожному переезду»

- Минтранс Дагестана

Объехать перекрытый участок можно через село Тюбе.

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