Вестник Кавказа

Хасавюрт с Новолакским связала обновленная дорога

Хасавюрт с Новолакским связала обновленная дорога
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открыт обновленный участок трассы Хасавюрт-Новолакское. Во время ремонта специалисты усилили асфальтобетонного покрытия специальной сеткой.

В Дагестане состоялось торжественное открытие обновленного участка трассы Хасавюрт - Новолакское. Это событие стало важным этапом в улучшении транспортной инфраструктуры региона, предоставляя новые возможности для связи между Хасавюртовским и Новолакским районами.

Ремонт этого участка дороги не только необходимо был предпринять для улучшения качества транспортного сообщения, но и в значительной степени способствует развитию экономики, социальных стандартов и красоты природы данной местности. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.  

«В Новолакском районе в торжественной обстановке открыли участок автодороги Хасавюрт — Новолакское на км 0 — км 4, капитальный ремонт велся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

– пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики

Далее отмечается, что особое внимание уделялось не только асфальтобетонному покрытию, но и использованию инновационных технологий, таких как укладка специальной сетки между выравнивающим и верхним слоями. Это решение позволяет увеличить прочность и долговечность дорожного полотна, что в свою очередь делает движение более безопасным.

С открытием обновленного участка трассы открываются новые возможности для экономического роста. Это, в свою очередь, поспособствует развитию малого и среднего бизнеса, а также привлечет инвесторов в данный регион.

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