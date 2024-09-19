Дорогу к Сулакскому каньону проложили в Дагестане

Завершен ремонт дороги к Сулакскому каньону. Она является одной из главных туристических артерий. Были проведены работы по усиления покрытия.

Минтранс Дагестана объявил о завершении ремонтных работы на дороге, "Кизилюрт-Новый Чиркей", которая ведет к Сулакскому каньону.

В ведомстве заявили, что дорога является одной из основных артерий в Дагестане, которая ведет к популярной локации среди туристов.

В ходе ремонта было усилено асфальтобетонное покрытие, восстановлены поперечные уклоны, обеспечен организованный водоотвод.

Кроме того, в министерстве сказали, что реализован комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.