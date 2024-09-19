Вестник Кавказа

Дорогу к Сулакскому каньону проложили в Дагестане

Дорогу к Сулакскому каньону проложили в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Завершен ремонт дороги к Сулакскому каньону. Она является одной из главных туристических артерий. Были проведены работы по усиления покрытия.

Минтранс Дагестана объявил о завершении ремонтных работы на дороге, "Кизилюрт-Новый Чиркей", которая ведет к Сулакскому каньону.

В ведомстве заявили, что дорога является одной из основных артерий в Дагестане, которая ведет к популярной локации среди туристов.

В ходе ремонта было усилено асфальтобетонное покрытие, восстановлены поперечные уклоны, обеспечен организованный водоотвод.

Кроме того, в министерстве сказали, что реализован комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1165 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

РГПУ им. А. И. Герцена закроет филиал в Дагестане

РГПУ им. А. И. Герцена закроет филиал в Дагестане

Медаль для подростков учредили в Дагестане

Медаль для подростков учредили в Дагестане

Дагестан стал привлекательнее для инвесторов на 116%

Дагестан стал привлекательнее для инвесторов на 116%

Такси вскладчину: Яндекс Go добавил новую опцию «Вместе» в городах юга России

Такси вскладчину: Яндекс Go добавил новую опцию «Вместе» в городах юга России

Оман заинтересовался сотрудничеством с Дагестаном

Оман заинтересовался сотрудничеством с Дагестаном

Падение с лестницы стоило малышу из Дагестана жизни

Падение с лестницы стоило малышу из Дагестана жизни

Дагестанские майнеры уходят под землю

Дагестанские майнеры уходят под землю

Туристические круизы из Дагестана запустят в 2025 году

Туристические круизы из Дагестана запустят в 2025 году

Дагестан проверит десятки теплоснабжающих организаций к зиме

Дагестан проверит десятки теплоснабжающих организаций к зиме

Подземные толчки почувствовали в Дагестане

Подземные толчки почувствовали в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы