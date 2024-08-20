Дагестан стал привлекательнее для инвесторов на 116%

Инвесторы стали больше вкладываться в проекты Дагестана. С января по июнь этого года число инвестиций увеличилось на 116%. В будущем правительство республики планирует наращивать показатели.

Рост инвестиционной активности заметили в Дагестане: сумма инвестиций за первые полгода составила 110 млрд рублей, что на 116% больше прошлогодних показателей рассказал глава Агентства по инвестициям республики Гусейн Гусейнов на встрече с предпринимателями из Омана.

Он добавил, что основная часть инвестиций в Дагестане идет от местных бизнесменов. Таким образом, они становятся примером для иностранных инвесторов.

В будущем дагестанские власти продолжат поддерживать инвестиции в регион и развивать его привлекательность путем создания благоприятных условий как для местных предпринимателей, так и иностранных.