Вестник Кавказа

Показ горнолыжной одежды провели в Минводах

Показ горнолыжной одежды провели в Минводах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Показ горнолыжной одежды впервые провели на Северном Кавказе. Российские компании представили около десяти коллекций детской и взрослой экипировки.

Первый на Северном Кавказе показ отечественной горнолыжной одежды прошел в Минеральных Водах.

«На выставке мы представили регулярные коллекции горнолыжной одежды и экипировку, разработанную для инструкторов, сотрудников горнолыжных курортов и спасателей»

– представитель одной из российских компаний, производящих высокотехнологичную горнолыжную одежду, Дмитрий Вахнин

Горнолыжный спорт в России имеет богатую историю, но развитию этого направления не уделялось должного внимания. После распада Советского Союза, российские лыжные курорты начали терять инвестиции и интерес со стороны горнолыжников. Однако последние годы изменили ситуацию. Россияне стали все чаще выбирать свои горнолыжные курорты, такие как Кавказ, что создало большой рынок для отечественных производителей спортивной одежды.

На текущий момент много компаний уделяют внимание разработке функциональной и эстетичной одежды для горнолыжников. Это связано с потребностью не только обычных лыжников, но и профессиональных инструкторов, сотрудников курортов и спасателей.

На выставке в Минводах представили около десяти коллекций как детской, так и взрослой горнолыжной одежды. Подобное мероприятие впервые прошло на Северном Кавказе и, безусловно, является важным событием для отечественного производства. Коллекции, которые были представлены, укрывают широкий спектр потребностей горнолыжников: от обычных лыжников до профессиональных инструкторов и сотрудников курорта.

Формат показа был представлен так, чтобы не только продемонстрировать одежду, но и подчеркнуть ее качества: легкость, износостойкость, водоотталкивающие свойства и, не в последнюю очередь, стильный дизайн. Российские бренды сделали акцент на том, что их одежда разрабатывается с учетом особенностей нашего климата и специфики горнолыжных курортов.

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