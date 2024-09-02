Вестник Кавказа

Деменция и Альцгеймер: признаки, симптомы, лечение. Невролог о первых симптомах.

В программе "На здоровье" медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

Остановить процесс старения мозга у людей с болезнью Альцгеймера медицина сможет в течение ближайших пяти лет. В мире разработаны и внедрены два препарата, которые уже показали хороший результат. Но пока люди с деменцией всё ещё нуждаются в помощи родственников и специалистов. Потому что излечить их от старения части мозга не получается. В этом выпуске невролог, доктор ТЭО расскажет о первых проявлениях болезни Альцгеймера, объяснит разницу понятий между деменцией и Альцгеймером. Мы узнаем, кто находится в группе риска по развитию болезни Альцгеймера. В выпуске поговорим о современных препаратах для лечения сахарного диабета, показывающего хорошие результаты в излечении пациентов с болезнью Альцгеймера.

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