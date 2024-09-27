Вестник Кавказа

В "Карабахе" подвели итоги первой домашней игры в обновленной Лиге Европы

ФК “Карабах“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Карабах“
Наставник "Карабаха" поделился своим мнением об игре и результате домашней встречи против "Мальме". Агдамская команда вела по ходу матча в счете, но в итоге уступила.

Главный тренер азербайджанского футбольного "Карабах" Гурбан Гурбанов оценил игру команды в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против шведского "Мальме".

В первую очередь он подчеркнул, что гости заслуженно победили в этом матче.

"К сожалению, уступили. Не хотели на своем поле так проигрывать. Особо нечего говорить, кроме как поздравить соперника. Может даже они одержали заслуженную победу. У нас были моменты, но я говорил перед матчем, что у них иной стиль игры"

– Гурбан Гурбанов

Наставник добавил, что его подопечные должны были агрессивно начать вторую половину встречи, но вместо этого сразу пропустили гол.

"У нас хорошая команда, мы должны и можем играть лучше. Возможно, немного отошли от своего ритма игры"

– тренер "Карабаха"

Напомним, встреча между "Карабахом" и "Мальме" состоялась в Баку вечером 3 октября. Волевую победу со счетом 2:1 одержала шведская команда. В 1-м туре агдамская команда уступила на выезде лондонскому "Тоттенхэму" (0:3).

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