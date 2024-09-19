Вестник Кавказа

"Карабах" уступил "Тоттенхэму" в Лондоне

матч Лиги Европы между “Тоттенхэмом“ и “Карабахом“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Карабах“
ФК "Карабах" потерпел поражение от "Тоттенхэма" в стартовом туре Лиги Европы. В матче, проходившем в Лондоне, было забито три мяча.

В Лондоне только что завершилась встреча 1-го тура Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Карабахом". Победу со счетом 3:0 одержали хозяева.

Голами в составе "Тоттенхэма" отметились полузащитники Бреннан Джонсон (12-я минута), Пап Сарр (52-я) и нападающий Доминик Соланке (68-я).

Отметим, что на 7-й минуте английская команда осталась в меньшинстве после удаления защитника Раду Дрэгушина. На 57-й минуте "Карабах" получил право на пенальти, однако защитник Турал Байрамов не сумел реализовать его.

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