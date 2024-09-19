Матч "Карабаха" с "Тоттенхэмом" в Лондоне задержали из-за пробок

ФК "Карабах" и "Тоттенхэм" не смогли вовремя начать встречу группового этапа Лиги Европы. Причины – пробки в английской столице.

Начало встречи 1-го тура группового этапа Лиги Европы в Лондоне между "Тоттенхэмом" и "Карабахом" перенесли почти на 40 минут.

Стартовый свисток на домашнем стадионе английской команды в Лондоне должен был прозвучать в 20:00 по местному времени (22:00 мск), однако из-за пробок игроки и тренерский штаб гостей не смогли вовремя приехать на стадион.

В результате начало встречи пришлось задержать на 35-40 минут. На данный момент счет 0:0.