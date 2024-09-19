Вестник Кавказа

Матч "Карабаха" с "Тоттенхэмом" в Лондоне задержали из-за пробок

Матч "Карабаха" с "Тоттенхэмом" в Лондоне задержали из-за пробок
ФК "Карабах" и "Тоттенхэм" не смогли вовремя начать встречу группового этапа Лиги Европы. Причины – пробки в английской столице.

Начало встречи 1-го тура группового этапа Лиги Европы в Лондоне между "Тоттенхэмом" и "Карабахом" перенесли почти на 40 минут.

Стартовый свисток на домашнем стадионе английской команды в Лондоне должен был прозвучать в 20:00 по местному времени (22:00 мск), однако из-за пробок игроки и тренерский штаб гостей не смогли вовремя приехать на стадион.

В результате начало встречи пришлось задержать на 35-40 минут. На данный момент счет 0:0.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1010 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В махачкалинском &quot;Динамо&quot; рассказали об именитых болельщиках клуба

В махачкалинском "Динамо" рассказали об именитых болельщиках клуба

Россия получила свыше 400 млн рублей от УЕФА и ФИФА

Россия получила свыше 400 млн рублей от УЕФА и ФИФА

Основан футбольный клуб &quot;Ханкенди

Основан футбольный клуб "Ханкенди

&quot;Ахмат&quot; не смог переиграть дома &quot;Крылья Советов&quot;

"Ахмат" не смог переиграть дома "Крылья Советов"

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; озвучило бюджет на сезон

Махачкалинское "Динамо" озвучило бюджет на сезон

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; сыграло вничью с &quot;Ростовом&quot;

Махачкалинское "Динамо" сыграло вничью с "Ростовом"

Владелец &quot;Пюника&quot; продает клуб из-за конфликта с Федерацией футбола Армении

Владелец "Пюника" продает клуб из-за конфликта с Федерацией футбола Армении

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; заплатит штраф за поведение фанатов

Махачкалинское "Динамо" заплатит штраф за поведение фанатов

&quot;Ахмат&quot; обыграл на выезде &quot;Пари НН&quot; в Кубке России

"Ахмат" обыграл на выезде "Пари НН" в Кубке России

Россия опустилась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА

Россия опустилась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы