Вестник Кавказа

"Ноа" стартовал с победы в основном этапе Лиги конференций

ФК “Ноа“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Ноа“
ФК "Ноа" обыграл "Младу-Болеслав" в 1-м домашнем матче нового розыгрыша Лиги конференций. Игра проходила в столице Армении.

Армянский футбольный клуб "Ноа" встречался 3 октября с чешским клубом "Млада-Болеслав" в 1-м туре основного этапа Лиги конференций УЕФА.

Матч проходил в Ереване и завершился в пользу хозяев со счетом 2:0.

Голами в составе армянской команды отметились нападающие Матеус Айяс (58-я минута) и Виржиль Пенсон (76-я).

В следующем туре "Ноа" сыграет в Вене с местным "Рапидом". Игра пройдет 24 октября.

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