"Ноа" стартовал с победы в основном этапе Лиги конференций

ФК "Ноа" обыграл "Младу-Болеслав" в 1-м домашнем матче нового розыгрыша Лиги конференций. Игра проходила в столице Армении.
Армянский футбольный клуб "Ноа" встречался 3 октября с чешским клубом "Млада-Болеслав" в 1-м туре основного этапа Лиги конференций УЕФА.
Матч проходил в Ереване и завершился в пользу хозяев со счетом 2:0.
Голами в составе армянской команды отметились нападающие Матеус Айяс (58-я минута) и Виржиль Пенсон (76-я).
В следующем туре "Ноа" сыграет в Вене с местным "Рапидом". Игра пройдет 24 октября.