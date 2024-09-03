Владелец "Пюника" продает клуб из-за конфликта с Федерацией футбола Армении

В Армении объявили о намерении продать самый титулованный футбольный клуб страны. Причиной послужил конфликт между руководством клуба и национальной футбольной федерацией.

Предприниматель Артур Согомонян, владеющий ереванским футбольным клубом "Пюник", выставил его на продажу. Соответствующую информацию подтвердил сам бизнесмен.

Он объяснил, что принял такое решение из-за продолжающейся последние несколько лет травли со стороны Федерации футбола Армении, переросшей со временем в личное противостояние. По словам Согомоняна, это плохо влияет не только на клуб и его фанатов, но и на репутацию всего армянского футбола.

В то же время он обратил внимание на то, что не собирается после продажи "Пюника" прекращать поддержку и инвестирование в развитие академии футбола.

"Я не ухожу из армянского спорта и продолжу инвестиции, так как считаю, что развитие спорта очень важно для нашей республики. Готов вернуться в футбол, когда сменится руководство федерации и придут люди, действительно заинтересованные в развитии футбола в Армении"

– владелец клуба

Ранее Согомонян подверг критике ФФА за ее политику в отношении детско-юношеского и взрослого футбола. Между клубом и Федерацией случился конфликт. В частности, в том году президент ФФА подал в суд на владельца клуба. Кроме того, Федерация расторгла соглашение аренды стадиона, на котором свои домашние матчи проводил "Пюник".

Турнирная таблица

На данный момент "Пюник" располагается на пятом месте в чемпионате Армении, имея в своем активе 10 очков. Возглавляет таблицу "Ван" Чаренцаван, набравший 14 очков.