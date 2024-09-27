"Карабах" уступил "Мальме" в Баку

ФК "Карабах" потерпел поражение от "Мальме" в домашней встрече Лиги Европы. Следующим соперником агдамской команды в турнире будет "Аякс".

В четверг, 3 октября, проходят матчи 2-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА. Азербайджанский "Карабах" принимал в Баку шведский "Мальме".

Счет на 15-й минуте открыл полузащитник хозяев Жуниньо. "Мальме" сумел отыграться на 19-й минуте благодаря точному удару нападающего Эрика Бутхейма. А на 47-й минуте отправил второй мяч в сетку ворот агдамской команды. Больше голов в этой встрече забито не было.

Напомним, в 1-м туре "Карабах" уступил на выезде лондонскому "Тоттенхэму" (0:3). В следующем туре агдамцы сыграют дома с "Аяксом". Встреча состоится 24 октября.