Вестник Кавказа

"Карабах" уступил "Мальме" в Баку

футбольный матч
© Фото: сайт футбольного клуба “Карабах“
ФК "Карабах" потерпел поражение от "Мальме" в домашней встрече Лиги Европы. Следующим соперником агдамской команды в турнире будет "Аякс".

В четверг, 3 октября, проходят матчи 2-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА. Азербайджанский "Карабах" принимал в Баку шведский "Мальме".

Счет на 15-й минуте открыл полузащитник хозяев Жуниньо. "Мальме" сумел отыграться на 19-й минуте благодаря точному удару нападающего Эрика Бутхейма. А на 47-й минуте отправил второй мяч в сетку ворот агдамской команды. Больше голов в этой встрече забито не было.

Напомним, в 1-м туре "Карабах" уступил на выезде лондонскому "Тоттенхэму" (0:3). В следующем туре агдамцы сыграют дома с "Аяксом". Встреча состоится 24 октября.

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