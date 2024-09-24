Вестник Кавказа

В "Карабахе" рассказали о подготовке к первому домашнему матчу в новой Лиге Европы

Гурбан Гурбанов
© Фото: сайт футбольного клуба “Карабах“
Уже завтра ФК "Карабах" проведет свою вторую встречу в основном этапе Лиги Европы. Соперником азербайджанской команды станет "Мальме".

Главный тренер азербайджанского "Карабаха" поделился своими ожиданиями от первой домашней встречи команды в новом розыгрыше Лиги Европы. Общаясь с журналистами на предматчевой пресс-конференции, Гурбан Гурбанов отметил, что игра против шведского "Мальме" будет трудной.

"Нас ждет важная игра. Первая на своем поле при родных трибунах. У нашего соперника своеобразный стиль игры. Подготовка идет неплохо, но есть проблемы. Постараемся лучшим образом подготовиться"

– наставник команды

Он также прокомментировал, что "Карабах" традиционно удачно играет со скандинавскими командами.

"По статистике действительно есть удачные результаты. Но с ними непросто играть. У них другой стиль игры. Именно эта команда имеет колоссальный опыт и иной игровой стиль"

– Гурбан Гурбанов

Он подчеркнул, что шведская никого не боится даже на выезде.

"На моих футболистах будет большая ответственность. Физически соперник очень силен, нужно будет это выдержать"

– тренер "Карабаха"

Напомним, встреча 2-го тура основного этапа Лиги Европы между "Карабахом" и "Мальме" состоится в Баку 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по местному времени (19:45 мск).

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