Самую дорогую землю в России обнаружили в Дагестане

Участок под индивидуальное жилье летом стоил 3,6 млн рублей, под сельхоззначение – 2,8 млн рублей. Цена на землю под частные дома – 221 тыс рублей. Самая дорогая – в Дагестане.

Средняя цена на участок для жилья летом составила 3,6 млн рублей, для сельскохозяйственного назначения – 2,8 млн, говорится в исследовании платформы "Авито. Недвижимость".

Стоимость земли под частные дома в среднем по стране составила 221 тыс рублей за сотку. Самая дорогая земля обнаружена в Дагестане, где за сотку придется потратить 552 тыс рублей.

В тройку также вошли Кубань, где земля стоит 551 тыс рублей, и Крым – 421 тыс рублей.

Это же касается и земель в садоводческих товариществах. Тут лидером оказалась уже Кубань (434 тыс рублей), а Дагестан расположился следом – 297 тыс рублей.