Лучшими в СНГ признаны два казахстанских горных курорта

Казахстанский горный курорт Шымбулак признали лучшим в Содружестве Независимых Государств, а горный курорт Ой-Гарагай стал победителем за его IT-решения и программу детских оздоровительных лагерей.

Лучшими среди 150 горных курортов стран СНГ по версии Ski Business Awards названы сразу два казахстанских горных курорта, сообщили в Минтуризма Казахстана.

"Казахстанские горные курорты признаны одними из лучших на международной арене, что подтверждает высокий уровень развития нашей туристической индустрии"

- вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев

Курорт Шымбулак стал лучшим в одной из главных номинаций "Лучший глемпинг/кэмпинг на горной территории", передает Sputnik Казахстан.

Еще одним победителем престижного конкурса в одной из номинаций назван курорт Ой-Гарагай – он получил награды за "Лучшее IT-решение" и "Лучшую программу детского лагеря".

Награждение прошло на международном форуме туристических территорий в Минеральных Водах.