Житель Северной Осетии может получить 12 лет тюрьмы за разбой

Правоохранители задержали жителя Северной Осетии, который подозревается в разбойном нападении. Мужчина вместе с сообщником совершил налет на квартиру.

На трассе в Ардонском районе Северной Осетии задержан мужчина, который скрывался от правоохранителей, передает пресс-служба республиканского МВД.

Основанием для уголовного преследования стал налет на квартиру в Ардоне в этом году. Разбойному нападению подвергся местный житель 1985 года рождения, который был жестоко избит. Фигурант вместе с сообщником украл ценные вещи стоимостью более 400 тыс рублей.

Один из разбойников был оперативно задержан, а второй скрылся. Подозреваемый прятался от стражей порядка в небольших поселениях, нигде не задерживаясь на длительный срок.

Мужчину выследили и задержали. За это преступление ему грозит до 12 лет тюрьмы.