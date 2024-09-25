Вестник Кавказа

Житель Северной Осетии может получить 12 лет тюрьмы за разбой

Житель Северной Осетии может получить 12 лет тюрьмы за разбой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители задержали жителя Северной Осетии, который подозревается в разбойном нападении. Мужчина вместе с сообщником совершил налет на квартиру.

На трассе в Ардонском районе Северной Осетии задержан мужчина, который скрывался от правоохранителей, передает пресс-служба республиканского МВД. 

Основанием для уголовного преследования стал налет на квартиру в Ардоне в этом году. Разбойному нападению подвергся местный житель 1985 года рождения, который был жестоко избит. Фигурант вместе с сообщником украл ценные вещи стоимостью более 400 тыс рублей. 

Один из разбойников был оперативно задержан, а второй скрылся. Подозреваемый прятался от стражей порядка в небольших поселениях, нигде не задерживаясь на длительный срок. 

Мужчину выследили и задержали. За это преступление ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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