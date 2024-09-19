Группу мужчин задержали за нападение на полицейских в Дагестане

Сотрудники ДПС получили различные травмы в результате нападения, совершенного накануне в Дагестане группой мужчин. Подозреваемых задержали.

В Дагестане задержаны трое местных жителей, подозреваемые во вчерашнем избиении сотрудников ДПС. Об этом рассказали 25 сентября в СУ СКР по региону.

"По версии следствия, 24 сентября около 17:00 подозреваемые в селе Раздолье Тарумовского района республики (...) в целях воспрепятствования законным действиям применили насилие, не опасное для жизни и здоровья"

– пресс-служба управления

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Согласно информации СМИ, подозреваемых, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, схватили после погони. Между ними и правоохранителями вспыхнул конфликт, в ходе которого патрульные получили черепно-мозговые травмы. Один из них получил перелом носа.