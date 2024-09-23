Университет горел в Ташкенте

Крупный пожар произошел сегодня вечером в Ташкенте. Пламя охватило несколько высотных зданий, которые расположены на территории аграрного университета. За два часа пожарные потушили пламя.

Масштабное возгорание случилось сегодня в Ташкенте на территории аграрного университета, детали огненного ЧП рассказали в МЧС Узбекистана.

Университетский городок расположен в Кибрайском районе, неподалеку от въезда в город. В нем расположено множество учреждений, в том числе и Минсельхоз страны. Горели же, как следует из видеозаписей, несколько высотных зданий.

Информацию о пожаре чрезвычайное ведомство Узбекистана получило в 20:10 по местному времени (18:10 мск). Пожарные были на месте событий уже через семь минут. Спустя примерно полтора часа пожар был локализован. На его ликвидацию ушло в общей сложности два часа.

В результате никто не пострадал.