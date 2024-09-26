Вестник Кавказа

Кто возглавит Грузию после выборов?

Кто возглавит Грузию после выборов?
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, чью кандидатуру на пост премьер-министра рассматривает "Грузинская мечта" после парламентских выборов в Грузии. По словам Ираклия Кобахидзе, предполагается оставить его на посту главы правительства.

Руководство правящей партии "Грузинская мечта" не собирается менять премьер-министра после выборов в парламент Грузии, об этом рассказал нынешний глава правительства Ираклий Кобахидзе.

"Я спросил в политсовете, и мне подтвердили, что да, так и будет... Они собираются оставить меня на посту премьер-министра"

– Кобахидзе

В то же время, премьер обратил особое внимание на то, что вся процедура выдвижения кандидатура на пост главы правительства, прописанная в законодательстве, будет соблюдена.

Политик напомнил, что обычно этот процесс происходит после парламентских выборов, по окончании первой же сессии нового парламента.

Когда парламентские выборы 2024 в Грузии?

Напомним, очередные выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. Их главное новшество заключается в том, что впервые выбирать грузинский парламент будут исключительно по пропорциональной системе, то есть граждане будут голосовать не за отдельных кандидатов, а за партии.

Еще одна особенность выборов 2024 широкое применение электронных технологий: специальные устройства займут верификацией и подсчетом голосов.

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