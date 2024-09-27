Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: освобождение Джебраила имело большое значение

Ильхам Алиев: освобождение Джебраила имело большое значение
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев заявил, что Джебраил был первым освобожденным от оккупации городом. Он подчеркнул, что восстановительные работы носят особый характер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что освобождения города Джебраил имело большое значение. Он напомнил, что это Джебраил — это первый освобожденный от оккупации город.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанские солдаты проявили в войне настоящий героизм, доблесть и самоотверженность. Президент подчеркнул, что народ будет вечно гордиться шехидами.

Ильхам Алиев также рассказал о восстановительных работах, которые проводятся на освобожденных территориях. Он добавил, что они по своему масштабу носят особый характер.

Президент подчеркнул, что ни одна страна, которая пострадала от оккупации и войн, до сегодняшнего дня не проводила с таким качеством и такими темпами восстановление населенных пунктов.

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